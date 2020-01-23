2020-01-23T10:56:56+03:00
Общество

Жителям ХМАО разъяснили порядок перехода на раздельный сбор мусора

Подобная практика в России уже реализуется
Руслан Савинов
Поделиться:
Жителям ХМАО уточнили условия начала раздельного сбора мусора. Фото «Югра-Экология».Жителям ХМАО уточнили условия начала раздельного сбора мусора. Фото «Югра-Экология».
Изменить размер текста:

Представители регоператора приняли участие в онлайн-конференции в социальной сети «ВКонтакте» по изменениям в системе обращения с отходами. Подробности сообщила пресс-служба «Югра-Экология».

Югорчан волновали вопросы установки новых контейнеров в муниципалитетах, системы слежения за мусоровозами и контейнерными площадками. Отдельным пунктом обсуждения стало введение раздельного сбора отходов.

- До введения в эксплуатацию современных полигонов с сортировочными линиями и перерабатывающими установками введение раздельного сбора отходов невозможно. Первый такой полигон будет открыт под Нефтеюганском, куда будут поступать отходы из Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселков Нефтеюганского района. Открытие полигона запланировано на конец 2020 года. Нужно подождать совсем чуть-чуть, чтобы проверить теорию раздельного сбора на практике, - пояснил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев

Добавим, в России уже есть опыт раздельного сбора мусора. Так, Нижегородская область приняла решения о переходе на такой вывоз отходов, и первой разработала тариф. Представители «Югра-Экология» пообещали изучить этот опыт для внедрения подобной схемы обращения с ТКО в ХМАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приговор адвокату-мошеннику в Сургуте оставили в силе
Международный форум молодежи «Нефтяная столица» состоится в Нижневартовске
Жителям ХМАО разъяснили порядок перехода на раздельный сбор мусора
Мегионский воришка украл телевизор, а няганьский угонщик увел из-под носа автомобиль
У каждого пятнадцатого жителя Пыть-Яха выявили различные заболевания
Вартовчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Уровень исполнения госпрограмм в Югре достиг 96 процентов
Губернатор Югры проведет встречу с жителями Сургута
Массовое ДТП случилось у светофора в Сургуте
Более 250 единиц техники вышли на борьбу с гололедом в Сургуте
Пожарная сигнализация сработала в школе города Покачи
Эксперты выбрали югорчан для участия во всероссийском фестивале «Салют Победы»
Более трех тысяч упаковок снюса изъяли в 2020 году в Югре
Погода в Югре 23 января: незначительное потепление