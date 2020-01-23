Жителям ХМАО разъяснили порядок перехода на раздельный сбор мусора

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:56:56+03:00

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Представители регоператора приняли участие в онлайн-конференции в социальной сети «ВКонтакте» по изменениям в системе обращения с отходами. Подробности сообщила пресс-служба «Югра-Экология».

Югорчан волновали вопросы установки новых контейнеров в муниципалитетах, системы слежения за мусоровозами и контейнерными площадками. Отдельным пунктом обсуждения стало введение раздельного сбора отходов.

- До введения в эксплуатацию современных полигонов с сортировочными линиями и перерабатывающими установками введение раздельного сбора отходов невозможно. Первый такой полигон будет открыт под Нефтеюганском, куда будут поступать отходы из Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселков Нефтеюганского района. Открытие полигона запланировано на конец 2020 года. Нужно подождать совсем чуть-чуть, чтобы проверить теорию раздельного сбора на практике, - пояснил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев

Добавим, в России уже есть опыт раздельного сбора мусора. Так, Нижегородская область приняла решения о переходе на такой вывоз отходов, и первой разработала тариф. Представители «Югра-Экология» пообещали изучить этот опыт для внедрения подобной схемы обращения с ТКО в ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU