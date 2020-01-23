2020-01-23T10:13:55+03:00
Происшествия

Мегионский воришка украл телевизор, а няганьский угонщик увел из-под носа автомобиль

Югорчане по-прежнему забывают ключи в замке зажигания внутри машин
Руслан Савинов
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Югорчане по-прежнему забывают ключи в замке зажигания внутри машинЮгорчане по-прежнему забывают ключи в замке зажигания внутри машинФото: pixabay.com
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Накануне в Югре произошло 43 преступления. Из них уже раскрыто 28. Как отметила пресс-служба УМВД ХМАО, среди преступлений: одно вымогательство, одно мошенничество, четыре нарушения закона в сфере незаконного оборота наркотиков, две кражи и угон.

Так, в Мегионе ранее судимый 29-летний подозреваемый из квартиры дома по улице Чехова похитил телевизор и обогреватель. Имущество принадлежало женщине 1970 года рождения. Сумма ущерба составила почти восемь тысяч рублей. Проводится проверка.

Тем временем в Нягани ранее судимый 19-летний подозреваемый у дома по улице Интернациональной совершил угон автомобиля. Ему это удалось с помощью повреждения отверткой замка машины. Внутри в замке зажигания ключом, забытым владельцем, он завел автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: четыре кражи и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Арестован один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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