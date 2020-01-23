У каждого пятнадцатого жителя Пыть-Яха выявили различные заболевания

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:30:03+03:00

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В 2019 году в окружной клинической больнице Пыть-Яха прошли диспансеризацию 7519 человек. Как отметили в департаменте здравоохранения ХМАО, 35% из них было направлено на второй этап обследования для уточнения диагноза.

Также этим людям рекомендовали проведение углубленных профилактических консультирований и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Всего в ходе массового скрининга у горожан обнаружили 472 различных заболевания.

В основном это были болезни эндокринной системы - 153, в том числе и сахарный диабет. На втором месте по числу выявленных – заболевания мочеполовой системы – 103. Чуть меньше нашли сердечно-сосудистых патологий - 94, где лидирует артериальная гипертония. Далее идут болезни пищеварительной системы - 65 и онкология -14.

Как отмечается, обследования показали, что всего 14 процентов горожан, прошедших диспансеризацию, полностью здоровы. В группе риска оказались 8 процентов, а у 78 процентов имеются хронические заболевания, требующие лечения и диспансерного наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU