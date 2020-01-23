23 Янв. 2020 2020-01-23T09:35:17+03:00

Вартовчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: pixabay.com

У него изъяли почти четыре грамма синтетики

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Нижневартовский городской суд вынес приговор местному 21-летнему жителю по уголовной статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Суд установил, что неизвестный дилер передал осужденному через тайник - закладку наркотик «синтетику» массой почти четыре грамма для дальнейшего незаконного сбыта наркозависимым. Запрещенные вещества молодой человек хранил постоянно при себе и в тайниках - закладках по улице Дзержинского в Нижневартовске.

В июле 2019 года злоумышленника задержали сотрудники полиции. Все запрещенные вещества они изъяли у него из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание: восемь лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU