Уровень исполнения госпрограмм в Югре достиг 96 процентов

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:03:35+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. О результатах сообщила пресс-служба департамента общественных и внешних связей ХМАО.

- Исполнение по 25 государственным программам на 1 января 2020 года составило 96 процентов, в том числе по расходам за счет средств окружного бюджета – 95 процентов, за счет средств федерального бюджета – 98 процентов, за счет средств местных бюджетов – 74 процента. По иным источникам финансирования – 99 процентов от назначений, – подчеркнула губернатор, предваряя мероприятие. – Из 210 целевых показателей по программным мероприятиям достигнуто 207, в том числе с превышением установленных значений – 40, - подчеркнула глава региона.

В 2019 году в Югре в соответствии с инвестиционной программой освоено 6,3 миллиарда рублей: это 80 процентов от запланированного. Освоение по объектам государственной собственности составило 74 процента, по муниципальным – 83 процента.

- План за 2019 год выполнен. Суммарный бюджетный эффект мероприятий превысил плановые значения и составил более 4,9 миллиарда рублей, – резюмировала Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU