Губернатор Югры проведет встречу с жителями Сургута

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:55:50+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках визита в Сургут проведет встречу с жителями города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Во время встречи руководитель Ханты-Мансийского автономного округа обсудит вопросы, остро волнующие сургутян. На повестке дня: уборка снега, вывоз ТКО, работа общественного транспорта. Эти темы стали наиболее упоминаемыми горожанами в социальных сетях. На встрече также будут представители органов государственной власти и глава Сургута Вадим Шувалов.

Мероприятие пройдет 24 января 2020 года в 18:00 в атриуме научной библиотеки СурГУ на проспекте Ленина, 1. За два часа до начала встречи Натальи Комаровой с сургутянами, в атриуме научной библиотеки, будут работать консультационные площадки. Для участия в мероприятии приглашаются все неравнодушные к жизни города жители Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU