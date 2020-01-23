2020-01-23T08:51:32+03:00
Происшествия

Массовое ДТП случилось у светофора в Сургуте

Причиной аварии стала женщина за рулем «Мазда 6»
Руслан Савинов
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Массовое ДТП случилось у светофора в Сургуте. Фото ГИБДД ХМАО.Массовое ДТП случилось у светофора в Сургуте. Фото ГИБДД ХМАО.
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За минувшие сутки в Югре восемь человек получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях. По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, особо примечательная массовая авария случилась в Сургуте.

В 19:45 на Тюменском тракте в Сургуте 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Мазда 6», по предварительным данным, не справилась с управлением. Она допустила наезд на стоящий на светофоре «Мерседес Бенц». «Мерседес», в свою очередь, допустил наезд на «Тойота Королла», который, в последующем, наехал на автомобиль «ДЭУ Гентра»

В результате аварии водитель «Мазда 6» и пассажирка, двухлетняя девочка, а также два пассажира «Мерседес» получили травмы.

Всего в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление в состоянии опьянения, и одного – за повторное управление в нетрезвом виде. За выезд на встречку двадцать водителей привлечены к ответственности.

Также водителям-родителям не следует забывать о важности использования детских удерживающих устройств и ремнях безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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