Пожарная сигнализация сработала в школе города Покачи

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в 15:28 сработала сигнализация в школе № 2 в городе Покачи. По данным МЧС Югры, самостоятельно из здания еще до прибытия спасателей эвакуировались 35 сотрудников.

На происшествие от подразделений МЧС привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. По прибытию к месту происшествия была проведена проверка. Спасатели установили ложное срабатывание сигнализации. После того, как удалось убедиться в отсутствии угрозы жизни и здоровью людей, пожарные убыли в пункт дислокации.

МЧС ХМАО напоминает, в любой ситуации не забывайте о правилах пожарной безопасности. От соблюдения простых правил зависит не только сохранность вашего имущества, но и жизнь и здоровье ваших близких. Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефонам службы спасения 01 или 101, 112 с мобильного.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU