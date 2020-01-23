Более 250 единиц техники вышли на борьбу с гололедом в Сургуте

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:23:51+03:00

Более 250 единиц вышли на борьбу с гололедом в Сургуте. Фото администрации города.

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На борьбу со снегом и гололедом в Сургуте вывели 254 единицы спецтехники. По данным городской администрации, машины приводят в порядок дороги, тротуары и внутриквартальные проезды. Снежная зима в Сургуте вынуждает коммунальщиков работать в усиленном режиме: ежедневно в две смены.

Отмечается, что месячная норма выпавших осадков уже превышена и составила 16 сантиметров вместо 12. На борьбу со снегом в Сургуте выходят: автогрейдеры, снегопогрузчики, плужно-щеточные снегоочистители, шнекороторная техника, автосамосвалы, распределители материалов против гололеда.

Во время снегопадов дорожники осуществляют расчистку автодорог. Для безопасного передвижения сургутян применяют песко-соляную смесь. Она остается самой эффективной и экономичной.

- Подрядчики очищают дороги и тротуары от снежного наката, осуществляют россыпь материала против гололеда и уборку снежных валов. Мы не ориентируемся на прогнозы, а работаем в зависимости от погодных условий, - рассказал начальник дорожно-транспортного управления Сургута Олег Черемисин.

Добавим, что за соблюдение правил благоустройства и зимней уборки придомовых территорий, части внутриквартальных проездов ответственность несут управляющие компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU