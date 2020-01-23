2020-01-23T08:23:51+03:00
Общество

Более 250 единиц техники вышли на борьбу с гололедом в Сургуте

Машины работают ежедневно
Руслан Савинов
Поделиться:
Более 250 единиц вышли на борьбу с гололедом в Сургуте. Фото администрации города.Более 250 единиц вышли на борьбу с гололедом в Сургуте. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

На борьбу со снегом и гололедом в Сургуте вывели 254 единицы спецтехники. По данным городской администрации, машины приводят в порядок дороги, тротуары и внутриквартальные проезды. Снежная зима в Сургуте вынуждает коммунальщиков работать в усиленном режиме: ежедневно в две смены.

Отмечается, что месячная норма выпавших осадков уже превышена и составила 16 сантиметров вместо 12. На борьбу со снегом в Сургуте выходят: автогрейдеры, снегопогрузчики, плужно-щеточные снегоочистители, шнекороторная техника, автосамосвалы, распределители материалов против гололеда.

Во время снегопадов дорожники осуществляют расчистку автодорог. Для безопасного передвижения сургутян применяют песко-соляную смесь. Она остается самой эффективной и экономичной.

- Подрядчики очищают дороги и тротуары от снежного наката, осуществляют россыпь материала против гололеда и уборку снежных валов. Мы не ориентируемся на прогнозы, а работаем в зависимости от погодных условий, - рассказал начальник дорожно-транспортного управления Сургута Олег Черемисин.

Добавим, что за соблюдение правил благоустройства и зимней уборки придомовых территорий, части внутриквартальных проездов ответственность несут управляющие компании.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приговор адвокату-мошеннику в Сургуте оставили в силе
Международный форум молодежи «Нефтяная столица» состоится в Нижневартовске
Жителям ХМАО разъяснили порядок перехода на раздельный сбор мусора
Мегионский воришка украл телевизор, а няганьский угонщик увел из-под носа автомобиль
У каждого пятнадцатого жителя Пыть-Яха выявили различные заболевания
Вартовчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Уровень исполнения госпрограмм в Югре достиг 96 процентов
Губернатор Югры проведет встречу с жителями Сургута
Массовое ДТП случилось у светофора в Сургуте
Более 250 единиц техники вышли на борьбу с гололедом в Сургуте
Пожарная сигнализация сработала в школе города Покачи
Эксперты выбрали югорчан для участия во всероссийском фестивале «Салют Победы»
Более трех тысяч упаковок снюса изъяли в 2020 году в Югре
Погода в Югре 23 января: незначительное потепление