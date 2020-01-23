Эксперты выбрали югорчан для участия во всероссийском фестивале «Салют Победы»
Участники из ХМАО намерены стать победителями второго этапа всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». По данным регионального департамента культуры, фестиваль включает в себя театральные представления, концертные программы, выставки работ художников-любителей и декоративно-прикладного искусства.
Во всех регионах России состоялись свои отборочные этапы. Экспертный совет окружного дома народного творчества в составе ведущих деятелей культуры и искусства определил победителей, которые представят Югру на втором этапе.
Так, например, номинация «Хореографическое искусство» досталась коллективу студия эстрадного танца «Данс-проект Дива» из Кондинского района. Его руководитель Осинцева Дарья.
Также выбрали участников в номинациях «Музыкальное искусство», «Театрализованное представление и других.
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ИСТОЧНИК KP.RU