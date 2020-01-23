Эксперты выбрали югорчан для участия во всероссийском фестивале «Салют Победы»

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:20:45+03:00

Всего представлены несколько номинаций конкурса. Фото департамента культуры ХМАО.

Всего представлены несколько номинаций конкурса

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Участники из ХМАО намерены стать победителями второго этапа всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». По данным регионального департамента культуры, фестиваль включает в себя театральные представления, концертные программы, выставки работ художников-любителей и декоративно-прикладного искусства.

Во всех регионах России состоялись свои отборочные этапы. Экспертный совет окружного дома народного творчества в составе ведущих деятелей культуры и искусства определил победителей, которые представят Югру на втором этапе.

Так, например, номинация «Хореографическое искусство» досталась коллективу студия эстрадного танца «Данс-проект Дива» из Кондинского района. Его руководитель Осинцева Дарья.

Также выбрали участников в номинациях «Музыкальное искусство», «Театрализованное представление и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU