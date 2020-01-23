2020-01-23T05:52:23+03:00
Общество

Погода в Югре 23 января: незначительное потепление

Температура днем не опустится ниже -8 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 23 января: незначительное потеплениеПогода в Югре 23 января: незначительное потеплениеФото: pixabay.com
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В четверг, 23 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Пройдет преимущественно небольшой снег, поземок. Ветер южный 8 – 35 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, днем -3, -8 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают умеренный снег и поземок. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -8, -10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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