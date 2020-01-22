Уровень собираемости взносов на капремонт в ХМАО достиг рекордных показателей

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:59:43+03:00

В некоторых муниципалитетах он больше ста процентов

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Годовая собираемость взносов на капремонт выросла до более чем 97 процентов. Итоги подсчетов сообщили сотрудники югорского фонда капитального ремонта.

Так, за 2019 год в Югре начислили 3 млрд. 163 млн. рублей. За тот же период было собрано 3 млрд. 68 млн. рублей. При этом в 2018 году собираемость взносов составила 96 процентов, то есть наметился рост.

- Росту собираемости взносов способствует переход на самостоятельное начисление взносов и ведущаяся судебно-претензионная работа с неплательщиками. Кроме того, в целом собственники стали ответственнее относиться к общему имуществу своего многоквартирного дома, понимая, на какие цели идут взносы. Жильцы многих домов уже увидели положительные результаты реализации программы капремонта, - отметили специалисты югорского фонда капремонта.

В результате в 2019 году в ряде муниципалитетов собираемость превысила сто процентов. Речь идет о Покачах, Мегионе, Сургутском, Нижневартовском и Октябрьском районах. Собираемость свыше ста процентов стала возможна благодаря погашению собственниками долгов за прошлые годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU