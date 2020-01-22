2020-01-22T15:58:34+03:00
Общество

Первый в ХМАО индустриальный парк появится в Сургуте

Он ускорит развитие промышленного потенциала всего региона
Руслан Савинов
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Первый в ХМАО индустриальный парк появится в СургутеПервый в ХМАО индустриальный парк появится в СургутеФото: pixabay.com
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В Сургуте обсудили создание индустриального парка «Югра». По информации администрации города, это современная площадка для долгосрочного развития промышленного потенциала и комплексного сопровождения проектов.

- Индустриальный парк «Югра» на сегодняшний день является первым в регионе, который официально аттестован министерством промышленности России, как промышленный парк. Он отвечает всем требованиям и получил финансовую поддержку федерального и регионального фондов промышленности. Сегодня парк еще не функционирует. Был проведен капитальный ремонт производственных и складских помещений, – сообщила замглавы Сургута Анна Шерстнева.

Для создания более комфортных условий резидентам парка предоставят федеральные и региональные льготы по налогам на прибыль, а также на имущество и льготный заем. Это поможет оживлению бизнес-сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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