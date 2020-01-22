Полиция Сургутского района задержала подозреваемую, совершившую кражу ради любопытства

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:41:40+03:00

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В дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от местной жительницы. Как уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО, она сообщила о хищении у нее с банковской карты около пяти тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 26-летнюю жительницу Октябрьского района. Она сказала, что приобрела сим-карту в салоне сотовой связи. Затем после активации сим-карты ей на телефон поступило смс-сообщение от банка с уведомлением о поступлении денег.

Как оказалось, бывший владелец не отключил услугу «мобильный банк» от сим-карты. «Ради любопытства» злоумышленница перевела через смс на счет своей матери деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Девушку поместили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU