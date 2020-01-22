В Югре зафиксировали серьезный рост промышленного производства

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:33:35+03:00

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Объем обрабатывающего производства в ХМАО по итогам 2019 года увеличился на 10 процентов. По информации регионального правительства, об этом сообщил замгубернатора Югры Алексей Забозлаев.

- За последние 5-7 лет мы впервые показываем такой рост индекса промышленного производства именно по обрабатывающему производству. Это довольно серьезный рост, что связано с тем, что по добыче нефти мы держим уровень примерно 2018 года, – пояснил Алексей Забозлаев.

Добавим, по итогам 2019 года на территории автономного округа было добыто 236 миллионов тонн нефти. Тренд на снижение добычи сырья был остановлен в 2018 году. На долю Югры приходится около 42 процентов общероссийской добычи нефти.

Кроме того, в пищевой отрасли региона зафиксировали рост производства на четыре процента. Также на четыре процента увеличилось производство металлических изделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU