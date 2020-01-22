Жителям деревянных домов Кондинского района напомнили о правилах пожарной безопасности

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:27:20+03:00

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Сотрудники пожарного надзора организовали профилактические рейды в поселок Междуреченский Кондинского района. По информации МЧС ХМАО, особое внимание уделили многоквартирным деревянным жилым домам.

Спасатели рекомендовали не размещать в местах общего пользования различные предметы и материалы, такие как мебель, санки, коляски. Ведь загромождение путей эвакуации значительно замедлит доступ пожарных к очагу возгорания. Кроме этого, в ходе рейда сотрудники увидели во многих подъездах курящих жителей.

- Как объяснили нарушители, курить на улице холодно Жителям напомнили, что курение в подъезде – это административное правонарушение. На первый раз обошлось устным замечанием, но в дальнейшем подобные рейды пройдут совместно с участковыми, которые при обнаружении подобных нарушений будут вынуждены составить административный протокол, - пояснили в МЧС Югры.

В ходе бесед участники рейда продемонстрировали жителям автономные дымовые извещатели. Данные приборы являются незаменимыми в профилактике возгораний.

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ИСТОЧНИК KP.RU