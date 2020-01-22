2020-01-22T15:22:56+03:00
Спорт

Югорчане завоевали шесть медалей чемпионата России по плаванию

Всего в чемпионате приняли участие более двухсот пловцов
Руслан Савинов
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Югорчане завоевали шесть медалей чемпионата России по плаванию. Фото центра адаптивного спорта Югры.Югорчане завоевали шесть медалей чемпионата России по плаванию. Фото центра адаптивного спорта Югры.
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Спортсмены Югры успешно выступили на чемпионате России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. По данным центра адаптивного спорта Югры, соревнование проходило в Дзержинске в Нижегородской области.

Ханты-Мансийский автономный округ представляли трое атлетов – сургутянка Анастасия Гонтарь, а также урайцы Елена Петренко и Владимир Бусарев. Всего в чемпионате приняли участие более двухсот пловцов из 34 регионов России.

- Ребята огромные молодцы, боролись до конца. Это были отборочные соревнования перед Паралимпиадой – 2020 в Токио и югорские пловцы достойно боролись за призовые места с многократными чемпионами мира и Паралимпиад. Сейчас югорские пловцы начнут подготовку к чемпионату России, который состоится в апреле в Краснодаре, - прокомментировала выступление тренер Елена Бусарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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