Югорчане завоевали шесть медалей чемпионата России по плаванию
Спортсмены Югры успешно выступили на чемпионате России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. По данным центра адаптивного спорта Югры, соревнование проходило в Дзержинске в Нижегородской области.
Ханты-Мансийский автономный округ представляли трое атлетов – сургутянка Анастасия Гонтарь, а также урайцы Елена Петренко и Владимир Бусарев. Всего в чемпионате приняли участие более двухсот пловцов из 34 регионов России.
- Ребята огромные молодцы, боролись до конца. Это были отборочные соревнования перед Паралимпиадой – 2020 в Токио и югорские пловцы достойно боролись за призовые места с многократными чемпионами мира и Паралимпиад. Сейчас югорские пловцы начнут подготовку к чемпионату России, который состоится в апреле в Краснодаре, - прокомментировала выступление тренер Елена Бусарева.
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ИСТОЧНИК KP.RU