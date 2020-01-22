2020-01-22T15:07:42+03:00
Общество

Нефтедобывающее предприятие в Югре устранило нарушения на опасных объектах

Для этого потребовалось вмешательство правоохранителей
Руслан Савинов
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Нефтедобывающее предприятие в Югре устранило нарушения на опасных объектахНефтедобывающее предприятие в Югре устранило нарушения на опасных объектахФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законов о промышленной безопасности при эксплуатации предприятиями опасных производственных объектов. Результаты сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» ввело в эксплуатацию два нефтегазосборных трубопровода на территории Колик-Еганского месторождения. Однако разрешения на ввод в эксплуатацию трубопроводов общество не получало: в реестре опасных объектов трубопроводы не были зарегистрированы.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на предприятие обязанности устранить обнаруженные нарушения. Иск рассмотрели и удовлетворили в полном объеме. К данному моменту нарушения полностью устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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