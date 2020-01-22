«Славянские узоры-2020» увидят в Белоярском районе
В детской школе искусств Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа состоится открытие международного конкурса-выставки «Славянские узоры». По информации администрации района, мероприятие пройдет 28 января в 17:00, также на нем наградят победителей.
В 2020 году конкурс собрал самое большое количество работ юных художников – свыше полутысячи. Впервые конкурс охватил три страны, Россию, Беларусь и Молдову. В состав компетентного жюри, работающего дистанционно, вошли представители специальных учебных заведений из этих государств, видные деятели культуры и искусства.
Лучшие работы юных живописцев будут экспонироваться в детской школе искусств в течение двух следующих месяцев.
Также напомним, что сегодня Белоярский район посетила с рабочей поездкой губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU