Таджикские овощи сомнительного качества сожгли в печи аэропорта Сургута

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:38:14+03:00

В сургутском аэропорту уничтожили подкарантинную продукцию из Таджикистана. Фото Россельхознадзора Югры.

Всего около 40 килограмм

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С начала 2020 проверяющие досмотрели 17 международных авиарейсов в международном аэропорту Сургута. По данным года управления Россельхознадзора ХМАО, в результате досмотров карантинного фитосанитарного контроля изъято почти 40 кг подкарантинной продукции.

В основном изъяли продукт растительного происхождения: фрукты, сухофрукты, овощи, укорененное растение. Эти предметы ввозили в багаже и ручной клади пассажиры из Таджикистана. Вся изъятая продукция уничтожена в спецпечи.

На двенадцать пассажиров - владельцев запрещенной продукции, составили протоколы об административном правонарушении.

Россельхознадзор Югры напомнил, что введены временные ветеринарные и фитосанитарные ограничения на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров из Азербайджана, Таджикистана и частично Узбекистана, а также из Украины и Молдовы.

Напомним, основанием для введения ограничений послужило систематическое выявление карантинных объектов в багаже и ручной клади из перечисленных стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU