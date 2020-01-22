22 Янв. 2020 2020-01-22T14:17:25+03:00

Нарушителей перехода по железнодорожным путям выявили в Сургуте Фото: pixabay.com

За один рейд зафиксировали 11 бесстрашных ходоков по рельсам

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Транспортные полицейские Сургута в ходе рейда привлекли в ответственности одиннадцать нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Накануне сотрудники Сургутского отдела МВД на транспорте провели профилактический рейд. Он был организован, чтобы предупредить непроизводственный травматизм и пресечь административные правонарушения, угрожающие безопасности движения железнодорожного транспорта.

В ходе рейда полицейские выявили 11 граждан. Упомянутые сургутяне переходили через железнодорожные пути в непредназначенных для этого местах. С каждым нарушителем полиция проводила профилактические беседы.

Людям напоминали основные правила поведения на железной дороге. Кроме того, в отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 11.1 КоАП РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU