2020-01-22T13:42:28+03:00
Общество

«Диво России» нашли в Сургутском районе

Им оказался слет оленеводов
Руслан Савинов
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«Диво России» нашли в Сургутском районе«Диво России» нашли в Сургутском районеФото: pixabay.com
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Слет оленеводов Сургутского района стал лучшим проектом УрФО по итогам конкурса «Диво России». Об этом сообщили в администрации района.

По итогам проведения видеофестивалей «Диво России», «Диво Евразии» и «Золотые курорты Евразии» слет оленеводов занял первое место. Всего для участия в видео-фестивалях было заявлено более семисот проектов из 77 регионов России и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рейтинге федеральных округов по итогам четвертого фестивального сезона уральский округ вошел в пятерку лучших, заняв четвертое место. Югра оказалась на шестом месте в рейтинге субъектов - участников фестивалей. При составлении рейтинга учитывалось общее количество проектов от региона, а также результаты общероссийских и международных финалов «Диво России», «Диво Евразии» и «Золотые курорты Евразии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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