Югорские сноубордисты покорили склоны Словении
Сноубордистка Наталья Соболева из столицы ХМАО стала бронзовым призером кубка мира. Как сообщил центр спортивной подготовки сборных команд Югры, очередной этап соревнований проходил в словенской в городе Рогла в Словении.
Югорчанка завоевала медаль по итогам женских заездов в гигантском параллельном слаломе. Это ее первая награда на кубке мира в текущем спортивном сезоне.
Также в эти дни югорчане успешно выступили и на всероссийских стартах по сноуборду. Спортсмены Александра Ширшова и Тимофей Мигербишкин вновь взошли на пьедестал кубка России, шестой этап которого состоялся в Казани.
Сообщается, что по итогам соревнований Александра Ширшова завоевала золотую и серебряную награды в параллельном гигантском и параллельном слаломе, а Тимофей стал серебряным призером в параллельном слаломе-гиганте.
Добавим, что Тимофей и Александра уже четыре этапа подряд завоевывают награды кубка России.
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ИСТОЧНИК KP.RU