2020-01-22T13:28:03+03:00
Спорт

Югорские сноубордисты покорили склоны Словении

Им также оказались по плечу всероссийские соревнования в Казани
Руслан Савинов
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Югорские сноубордисты покорили склоны Словении. Фото депспорта ХМАО.Югорские сноубордисты покорили склоны Словении. Фото депспорта ХМАО.
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Сноубордистка Наталья Соболева из столицы ХМАО стала бронзовым призером кубка мира. Как сообщил центр спортивной подготовки сборных команд Югры, очередной этап соревнований проходил в словенской в городе Рогла в Словении.

Югорчанка завоевала медаль по итогам женских заездов в гигантском параллельном слаломе. Это ее первая награда на кубке мира в текущем спортивном сезоне.

Также в эти дни югорчане успешно выступили и на всероссийских стартах по сноуборду. Спортсмены Александра Ширшова и Тимофей Мигербишкин вновь взошли на пьедестал кубка России, шестой этап которого состоялся в Казани.

Сообщается, что по итогам соревнований Александра Ширшова завоевала золотую и серебряную награды в параллельном гигантском и параллельном слаломе, а Тимофей стал серебряным призером в параллельном слаломе-гиганте.

Добавим, что Тимофей и Александра уже четыре этапа подряд завоевывают награды кубка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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