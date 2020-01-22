2020-01-22T13:29:17+03:00
Общество

Прокуратура защитила жилищные права когалымсокого пенсионера

Он был вынужден жить в аварийном доме
Руслан Савинов
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Прокуратура защитила жилищные права когалымсокого пенсионераПрокуратура защитила жилищные права когалымсокого пенсионераФото: pixabay.com
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Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению пенсионера о нарушении его жилищных прав.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, мужчина проживал в многоквартирном жилом доме. Этот дом в июле 2014 года признали аварийным и подлежащим сносу.

Однако администрация Когалыма не предоставила пенсионеру жилое помещение по договору социального найма. В то же время срок отселения дома чиновники определили в 2022 году. Заявитель был вынужден проживать в аварийном доме. Это было опасно для жизни и здоровья.

В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы обязать администрацию Когалыма предоставить пенсионеру благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Суд требования удовлетворил в полном объеме. К настоящему моменту мужчине предоставлено новое жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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