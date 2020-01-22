Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районе
Губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящуюся среднюю общеобразовательную школу в Белоярском. Как сообщили в департаменте общественных связей ХМАО, проектная мощность здания составит 300 мест.
Известно, что ввод школы в эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года. Проект на данный момент готов более чем на 70 процентов: внутри помещений ведутся отделочные работы, здание отапливается.
Наталья Комарова осмотрела зону для размещения детского технопарка «Кванториум» по модели «Квантолаб». В технопарк входят промдизайн IT-квантум, робоквантум, зона хайтек, коворкинг-зона и другие помещения.
Школа в Белоярском уникальна не только по техническим характеристикам здания. Здесь также введут уникальную образовательную программу. Отличительной чертой новой школы будет образовательная система, основанная на трех основных тематических линиях: инженерной, педагогической и духовно-нравственной.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU