2020-01-22T12:48:30+03:00
Общество

Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районе

Примечательно как само здание, так и планируемая образовательная программа
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районеГубернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районеФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящуюся среднюю общеобразовательную школу в Белоярском. Как сообщили в департаменте общественных связей ХМАО, проектная мощность здания составит 300 мест.

Известно, что ввод школы в эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года. Проект на данный момент готов более чем на 70 процентов: внутри помещений ведутся отделочные работы, здание отапливается.

Наталья Комарова осмотрела зону для размещения детского технопарка «Кванториум» по модели «Квантолаб». В технопарк входят промдизайн IT-квантум, робоквантум, зона хайтек, коворкинг-зона и другие помещения.

Школа в Белоярском уникальна не только по техническим характеристикам здания. Здесь также введут уникальную образовательную программу. Отличительной чертой новой школы будет образовательная система, основанная на трех основных тематических линиях: инженерной, педагогической и духовно-нравственной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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