Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районе

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:48:30+03:00

Примечательно как само здание, так и планируемая образовательная программа

Изменить размер текста: A A

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящуюся среднюю общеобразовательную школу в Белоярском. Как сообщили в департаменте общественных связей ХМАО, проектная мощность здания составит 300 мест.

Известно, что ввод школы в эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года. Проект на данный момент готов более чем на 70 процентов: внутри помещений ведутся отделочные работы, здание отапливается.

Наталья Комарова осмотрела зону для размещения детского технопарка «Кванториум» по модели «Квантолаб». В технопарк входят промдизайн IT-квантум, робоквантум, зона хайтек, коворкинг-зона и другие помещения.

Школа в Белоярском уникальна не только по техническим характеристикам здания. Здесь также введут уникальную образовательную программу. Отличительной чертой новой школы будет образовательная система, основанная на трех основных тематических линиях: инженерной, педагогической и духовно-нравственной.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU