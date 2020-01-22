2020-01-22T12:33:54+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Нижневартовского района помогли потерявшей сознание девочке

Ребенок идет на поправку
Руслан Савинов
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Сотрудники ГИБДД Нижневартовского района помогли потерявшей сознание девочке. Фото ГИБДД ХМАО.Сотрудники ГИБДД Нижневартовского района помогли потерявшей сознание девочке. Фото ГИБДД ХМАО.
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В Югре сотрудники ГИБДД помогли родителям экстренно доставить потерявшую сознание девочку в больницу. Подробности истории сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Накануне, 21 января, около 16:00 в Нижневартовском районе к наряду ДПС подъехал автомобиль, водитель которого попросил о помощи. Старшие лейтенанты полиции Михаил Костинов и Владислав Валеев несли службу на 197 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Инспекторам мужчина пояснил, что в салоне его автомобиля находятся его супруга и 14-летняя дочь. Девочка потеряла сознание и нуждалась в экстренной медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД предложили маме с ребенком пересесть в патрульный автомобиль и доставили их в нижневартовскую окружную клиническую больницу.

Вечером того же дня отец девочки поблагодарил автоинспекторов за помощь. По слова врачей, в скором времени ребенок поправится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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