2020-01-22T12:07:03+03:00
Общество

В 2019 году в Югре ликвидировали около 400 свалок

Осталось еще в два раза больше
Руслан Савинов
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В 2019 году в Югре ликвидировали около 400 свалокВ 2019 году в Югре ликвидировали около 400 свалокФото: pixabay.com
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В 2019 году с карты Ханты-Мансийского автономного округа исчезли 394 свалки. Как отметили в пресс-службе регионального парламента, в Югре осталось очистить от мусора еще около 800 мест несанкционированного размещения отходов.

- Свалки в течение года ликвидировали муниципальные образования региона, сами организовывая вывоз мусора и нанимая людей. Кроме того, сегодня к процессу ликвидации несанкционированных свалок подключается региональный оператор по вывозу ТКО, – сообщил руководитель комитета думы Югры по природопользованию Сергей Великий.

Народный избранник пояснил, чтобы не появлялось новых мест несанкционированного складирования отходов, в регионе планируют оборудовать больше контейнерных площадок для сбора ТКО. Из окружного бюджета на эти цели были выделено 600 миллионов рублей.

Кроме того, согласно нацпроекту «Экология», в ХМАО за пять лет нужно устранить все свалки, выявленные на дату 1 января 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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