22 Янв. 2020 2020-01-22T11:40:48+03:00

В Пыть-Яхе осудили местного жителя за мошенничество со автостраховкой Фото: pixabay.com

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Пыть-Яхский городской суд вынес приговор местному жителю по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По данным следствия, в ноябре 2018 года осужденный совместно с братом инсценировал дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки. Как оказалось, на момент аварии автомобили уже имели механические повреждения.

Злоумышленник собрал необходимые документы и обратился для урегулирования убытков в страховую компанию. Там он подал заявление о получении страхового возмещения на сумму более 140 тысяч рублей. Но ему в этом отказали.

Суд назначил виновному наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Уголовное дело брата осужденного в данный момент находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU