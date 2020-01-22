В администрации Нижневартовска произошли кадровые изменения

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:22:39+03:00

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Сегодня, 22 января, в Нижневартовске объявили о кадровых перестановках в администрации. По данным городского департамента общественных коммуникаций, была назначена новая вице-мэр. Ей стала Ирина Воликовская.

На должность заместителя главы города и директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска переведена Ирина Воликовская. До нее с 2016 года эту должность занимала Надежда Волчанина, которая ушла по собственному желанию. Администрация города пока никак не прокомментировала ее неожиданную отставку.

Кадровые изменения произошли на основании распоряжения «О переводе». Ранее Ирина Воликовская занимала должность заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовска. Воликовская уже приступила к выполнению своих должностных обязанностей с сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU