Процесс льготного получения лекарств упорядочили в Нягани

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:06:24+03:00

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Няганская городская поликлиника разработала для пациентов наглядное пособие, которое поможет максимально сократить сроки и время получения лекарств. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По информации из пособия, механизм обслуживания льготников выглядит следующим образом: врач медучреждения осматривает больного и производит выписку лекарств. За получением медикаментов пациент обращается в аптеку. Если нужных лекарств в данный момент в аптеке нет, то провизоры оставляют рецепт и в течение десяти рабочих дней предоставляют лекарственные препараты.

- Размер льготы зависит от имеющихся у пациента заболеваний. Кроме того, каждый пациент имеет право адресовать данный вопрос своему лечащему доктору на приеме в поликлинике, – пояснила заведующая аптеки няганской городской поликлиники Татьяна Овсянникова.

Добавим, что ежегодно, в декабре, в перечень льготных препаратов, вносится ряд поправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU