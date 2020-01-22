Полицейские Радужного спасли от обморожения местного жителя

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:43:52+03:00

Мужчина упал и не мог подняться

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Накануне около 16:00 при патрулировании маршрута в седьмом микрорайоне сотрудники постовой службы Радужного обнаружили лежачего на снегу без сил мужчину. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Сержант Шарипов Ридаль, младший сержант Мардаль Андрей и стажер Перунов Никита незамедлительно подняли мужчину и сопроводили в патрульный автомобиль. Там ему дали отогреться и оказали первую помощь.

После этого мужчину доставили в участок. В ходе беседы полицейские установили, что 48-летний житель шел от друзей домой: поскользнувшись, мужчина упал и не смог подняться самостоятельно.

Убедившись, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, полицейские отвезли его домой к родственникам. Добавим, что в тот день столбик термометра держался на отметке -20 градусов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/756097" frameborder="0"></iframe> В Радужном полицейские не дали замерзнуть местному жителю.

ИСТОЧНИК KP.RU