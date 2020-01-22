22 Янв. 2020 2020-01-22T10:28:45+03:00

Мероприятия года памяти и славы стартовали в ХМАО Фото: pixabay.com

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Прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Югре 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, а также года памяти и славы. По информации регионального правительства, власти дополнили план основных мероприятий.

В документ празднования 75-ой годовщины Победы дополнительно внесли восемь всероссийских проектов и акций. Речь идет о мероприятиях: «Без срока давности», акция памяти «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Лица Победы», «Памяти Героев», «Сад памяти», всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино великой страны», арт-проект «РиоРита – радость Победы».

- В юбилейном году в автономном округе будут организованы исторические реконструкции. Так, заявки на их проведение уже подали Сургут, Радужный и Ханты-Мансийск, где впервые планируется участие воздушного «Бессмертного полка», - добавил представитель российского военно-исторического общества в Югре Павел Манченко.

Отметим, что в настоящее время в регионе проживают 2180 ветеранов войны, тружеников тыла, вдов участников и инвалидов войны, блокадников и узников концлагерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU