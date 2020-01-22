В Сургуте объявили штормовое предупреждение

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:45:03+03:00

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В Сургуте сегодня, 22 января, ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, снег и метель. По данным гидрометеорологического бюро, температура воздуха днем прогнозируется на уровне -9, -14, местами -19, -24 градусов.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупредило горожан о необходимости соблюдать ряд мер предосторожности. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям.

Во-первых, на улице опасайтесь и обходите поврежденные деревья, раскачивающиеся вывески. Нужно плотно закрыть окна, ставни и двери.

Кроме того, нее стойте под линиями электропередач. С лоджий и балконов уберите предметы, которые ветер может сбросить.

Также госавтоинспекция Югры напомнила водителям о необходимости снижать скорость у пешеходных переходов, вблизи школ и детсадов, условия на дороге могут стремительно меняться.

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ИСТОЧНИК KP.RU