2020-01-22T09:28:34+03:00
Происшествия

Доверчивые югорчане за стуки потеряли астрономическую сумму

Аферисты выманили обманом около трех миллионов рублей
Руслан Савинов
Поделиться:
Доверчивые югорчане за стуки потеряли астрономическую суммуДоверчивые югорчане за стуки потеряли астрономическую суммуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в ХМАО случилось 13 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, пострадавшие перевели злоумышленникам более двух миллионов 600 тысяч рублей.

Среди пострадавших больше женщин среднего возраста. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, а затем предлагали остановить несанкционированное списание денег.

Так, 47-летний лангепасец пытался купить инструмент для обработки дерева. Югорчанин нашел подходящий товар на сайте «Willard.ru». Он совершил предоплату на сумме более девяти тысяч рублей. Ни товара, ни денег он больше не видел.

Тем временем, у жителя Нягани злоумышленники похитили три тысячи рублей. Это произошло под предлогом возврата утерянных документов.

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Диво России» нашли в Сургутском районе
Югорские сноубордисты покорили склоны Словении
Прокуратура защитила жилищные права когалымсокого пенсионера
Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районе
Сотрудники ГИБДД Нижневартовского района помогли потерявшей сознание девочке
В 2019 году в Югре ликвидировали около 400 свалок
В Пыть-Яхе осудили местного жителя за мошенничество со автостраховкой
В администрации Нижневартовска произошли кадровые изменения
Процесс льготного получения лекарств упорядочили в Нягани
Полицейские Радужного спасли от обморожения местного жителя
Мероприятия года памяти и славы стартовали в ХМАО
В Сургуте объявили штормовое предупреждение
Доверчивые югорчане за стуки потеряли астрономическую сумму
Сургутянам вновь предложили выбрать территории для благоустройства
Глава Сургута назвал управляющие компании, которые плохо исполняют свои обязанности
Воришки Югры проявили интерес к чужому сотовому телефону и акустике
Выехавшая на встречку «Тойота» в Нефтеюганском районе спровоцировала ДТП
Нижневартовск подготовился к «Лыжне России»
Общественники приняли участие в проверке реализации нацпроекта «Экология» в Югре
Обязательным элементом образовательного модуля в ХМАО станет профориентация
Югорские атлеты успешно выступили на всероссийских первенствах
Погода в Югре 22 января: незначительное потепление, сильный снег и метель
Прокуратура Когалыма заблокировала доступ к экстремистским сайтам
Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угроза
Югорские единоборцы пополнили копилку наград региона
Подростка из Советского района заподозрили в тройном угоне
Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020»
Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа
Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенников