Доверчивые югорчане за стуки потеряли астрономическую сумму

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:28:34+03:00

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Накануне в ХМАО случилось 13 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, пострадавшие перевели злоумышленникам более двух миллионов 600 тысяч рублей.

Среди пострадавших больше женщин среднего возраста. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, а затем предлагали остановить несанкционированное списание денег.

Так, 47-летний лангепасец пытался купить инструмент для обработки дерева. Югорчанин нашел подходящий товар на сайте «Willard.ru». Он совершил предоплату на сумме более девяти тысяч рублей. Ни товара, ни денег он больше не видел.

Тем временем, у жителя Нягани злоумышленники похитили три тысячи рублей. Это произошло под предлогом возврата утерянных документов.

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU