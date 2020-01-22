2020-01-22T09:23:20+03:00
Общество

Сургутянам вновь предложили выбрать территории для благоустройства

Голосование пройдет в два этапа
Руслан Савинов
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Сургутянам вновь предложили выбрать территории для благоустройства. Фото администрации города.Сургутянам вновь предложили выбрать территории для благоустройства. Фото администрации города.
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Жителям Сургута предлагают самим определить, какие парки и скверы нужно реконструировать в 2021 году. По данным городской администрации, сбор предложений пройдет с 22 по 28 января.

- Мнение сургутян – ключевой параметр для федерального и окружного софинансирования благоустройства общественных пространств, - отметили в администрации Сургута.

Свои идеи можно предлагать в онлайн-режиме и в пунктах по работе с населением «Наш город». Отметим, сделать свой выбор в пользу наиболее приоритетных территорий для благоустройства в следующем году или представить свою идею поможет интернет-площадка по ссылке.

После анализа и отбора предложений определят перечень территорий для рейтингового голосования. Это станет вторым этапом отбора.

Рейтинговое голосование будет проходить с 5 по 27 февраля в режиме «онлайн» на портале «Открытый регион – Югра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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