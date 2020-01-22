Сургутянам вновь предложили выбрать территории для благоустройства

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:23:20+03:00

Голосование пройдет в два этапа

Изменить размер текста: A A

Жителям Сургута предлагают самим определить, какие парки и скверы нужно реконструировать в 2021 году. По данным городской администрации, сбор предложений пройдет с 22 по 28 января.

- Мнение сургутян – ключевой параметр для федерального и окружного софинансирования благоустройства общественных пространств, - отметили в администрации Сургута.

Свои идеи можно предлагать в онлайн-режиме и в пунктах по работе с населением «Наш город». Отметим, сделать свой выбор в пользу наиболее приоритетных территорий для благоустройства в следующем году или представить свою идею поможет интернет-площадка по ссылке.

После анализа и отбора предложений определят перечень территорий для рейтингового голосования. Это станет вторым этапом отбора.

Рейтинговое голосование будет проходить с 5 по 27 февраля в режиме «онлайн» на портале «Открытый регион – Югра».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU