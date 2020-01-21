Полиция раскрыла кражу в сургутском поезде

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:21:24+03:00

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Следователи Сургута возбудили уголовное дело по статье «Кража» в отношении похитителя личного имущества. Подробности сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО

Подозреваемым стал 38-летний тоболяк. По прибытии поезда № 331 сообщением «Новый Уренгой – Уфа» на станцию Сургут мужчине было отказано в дальнейшем проезде. Причиной этого было то, что он был пьян.

Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть. Там при проведении личного досмотра полицейские обнаружили у него телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Выяснилось, что карточка принадлежала другому человеку.

Дальнейшая проверка показала, что телефон и карту мужчина похитил в пути следования, когда возвращался из вагона-ресторана в свое купе. Гаджет принадлежал пассажиру, который ехал в Миасс в Челябинской области. В настоящее время телефон изъяли и вернули владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU