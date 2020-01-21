2020-01-21T14:05:11+03:00
Общество

Вартовчане озаботились вопросом экстренной ветеринарной помощи по ночам

Кто придет на помощь братьям нашим меньшим
Руслан Савинов
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Вартовчане озаботились вопросом экстренной ветеринарной помощи по ночамВартовчане озаботились вопросом экстренной ветеринарной помощи по ночамФото: pixabay.com
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Жители Нижневартовска обращались к депутатам думы города с вопросами о том, где можно получить экстренную ветеринарную помощь ночью, возможно ли создать круглосуточный центр.

По данным администрации города, группа комитета по социальным вопросам и посетила несколько ветеринарных клиник.

Народные избранники побывали в частных зооветеринарных центрах и филиале ветеринарного центра Нижневартовска. Итог такой: в частных центрах - дефицит кадров, поэтому круглосуточную помощь домашним животным они пока оказать не могут. В то же время такая возможность есть ветеринарном центре Нижневартовска.

В учреждении предусмотрено круглосуточное оказание ветеринарной помощи. И в выходные, и в праздники работает дежурный врач. Правда, каретой скорой ветеринарной помощи центр не располагает, - рассказал директор ветцентра Нижневартовска Виктор Антонов.

В ближайшее время депутаты думы города поднимут этот вопрос вновь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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