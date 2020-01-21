«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажу
Аукцион по продаже компании «Агентство воздушных сообщений» пройдет в конце января. По данным думы Сургута, решение о продаже можно считать историческим.
Вопрос о продаже акций агентства обсуждали на протяжении долгого времени. Стороны согласовали все условия приватизации. Решение о продаже пришлось принять из-за показателей финансовой деятельности: электронные сервисы рентабельнее в настоящее время.
- В связи с тем, что большинство сервисов сегодня уходит в онлайн, за последние пять лет почти в три раза сократилась прибыль организации. У граждан нет необходимости прямого посещения агентства. Мы и в дальнейшем прогнозируем падение прибыли и, как следствие, буквально в перспективе ближайших двух-трех лет - уход в минус, — пояснил решение заместитель главы Сургута Николай Кривцов.
Уже проведена оценка рыночной стоимости компании. Она составила 317 миллионов рублей. Об аукционе объявят до 31 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU