2020-01-21T13:42:42+03:00
Общество

«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажу

Аукцион состоится в конце января
Руслан Савинов
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«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажу«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажуФото: pixabay.com
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Аукцион по продаже компании «Агентство воздушных сообщений» пройдет в конце января. По данным думы Сургута, решение о продаже можно считать историческим.

Вопрос о продаже акций агентства обсуждали на протяжении долгого времени. Стороны согласовали все условия приватизации. Решение о продаже пришлось принять из-за показателей финансовой деятельности: электронные сервисы рентабельнее в настоящее время.

- В связи с тем, что большинство сервисов сегодня уходит в онлайн, за последние пять лет почти в три раза сократилась прибыль организации. У граждан нет необходимости прямого посещения агентства. Мы и в дальнейшем прогнозируем падение прибыли и, как следствие, буквально в перспективе ближайших двух-трех лет - уход в минус, — пояснил решение заместитель главы Сургута Николай Кривцов.

Уже проведена оценка рыночной стоимости компании. Она составила 317 миллионов рублей. Об аукционе объявят до 31 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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