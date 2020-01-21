2020-01-21T13:41:24+03:00
Происшествия

Тройное ДТП произошло в столице ХМАО

Виновника аварии пока не установили
Руслан Савинов
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Тройное ДТП произошло в столице ХМАОТройное ДТП произошло в столице ХМАОФото: pixabay.com
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Тройное дорожно-транспортное происшествие на улице Гагарина в Ханты-Мансийске произошло сегодня, 21 января, около 09:27. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Югры.

На дороге столкнулись три легковых автомобиля. К ликвидации последствий происшествия привлекли пять спасателей МЧС. Остальные подробности аварии пока не известны.

Специалисты напоминают автомобилистам: при движении по дорогам будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте погодные условия.

Госавтоинспекция Югры отмечает, что необходимо снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, при движении в жилых зонах, вблизи школ и детских садов, а также в местах возможного появления юных пешеходов. Каждый водитель, посадив в автомобиль ребенка, должен обеспечить его безопасную перевозку и пристегнуть ремнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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