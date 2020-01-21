Строительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердили
Новый мост через Обь построят в районе Сургута в 2024 году. Эти сведения предоставила пресс-служба регионального департамента дорожного хозяйства.
Напомним, что что мост станет частью дорожного коридора «Москва — Тюмень-Сургут-Салехард». Проект объекта до конца 2020 года разработает компания из Санкт Петербурга. Ожидается, что строительные работы начнутся в следующем году. Средства на возведение инфраструктурного объекта будут выделены из окружного и федерального бюджетов.
- Контракт заключен, проектировщик определен, в общем, причин для срыва пока у нас нет, я считаю, что все должно быть в срок, — сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.
Отметим, что нынешнему мосту через Обь около Сургута уже почти 20 лет. Он перегружен несколько раз. Поэтому в последние годы в регионе регулярно поднимали вопрос строительстве еще одного объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU