2020-01-21T13:09:14+03:00
Общество

Строительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердили

Он появится не раньше 2024 года
Руслан Савинов
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Строительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердилиСтроительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердилиФото: pixabay.com
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Новый мост через Обь построят в районе Сургута в 2024 году. Эти сведения предоставила пресс-служба регионального департамента дорожного хозяйства.

Напомним, что что мост станет частью дорожного коридора «МоскваТюмень-Сургут-Салехард». Проект объекта до конца 2020 года разработает компания из Санкт Петербурга. Ожидается, что строительные работы начнутся в следующем году. Средства на возведение инфраструктурного объекта будут выделены из окружного и федерального бюджетов.

- Контракт заключен, проектировщик определен, в общем, причин для срыва пока у нас нет, я считаю, что все должно быть в срок, — сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.

Отметим, что нынешнему мосту через Обь около Сургута уже почти 20 лет. Он перегружен несколько раз. Поэтому в последние годы в регионе регулярно поднимали вопрос строительстве еще одного объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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