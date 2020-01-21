21 Янв. 2020 2020-01-21T12:48:28+03:00

Доступность безбарьерной среды в Югре будут оценивать люди с инвалидностью Фото: pixabay.com

В 2019 году на эти цели потратили почти 200 миллионов рублей.

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Прошло заседание региональной рабочей группы по реабилитации инвалидов. Подробности сообщила пресс-служба правительства Югры.

По данным, представленным директором соцразвития ХМАО Терезой Пономаревой, объем финансирования программы поддержки инвалидов в 2019 году составил более 192 миллионов рублей.

- Прошли обучение более 300 специалистов. Были проведены работы по адаптации для маломобильных групп населения 84 организаций социальной инфраструктуры посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, - привела данные Тереза Пономарева.

Участники мероприятия согласились со следующим выводом: доступность услуг должны оценивать сами инвалиды.

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ИСТОЧНИК KP.RU