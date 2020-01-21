2020-01-21T12:31:08+03:00
Общество

Торговый центр заплатит когалымчанке за травму на крыльце

Женщина получит компенсацию материального ущерба и морального вреда
Руслан Савинов
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Торговый центр заплатит когалымчанке за травму на крыльцеТорговый центр заплатит когалымчанке за травму на крыльцеФото: pixabay.com
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Когалымский городской суд удовлетворил иск о взыскании с «Меандр Люкс» компенсации морального вреда и материального ущерба. Подробности сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Известно, что при посещении торгового центра женщина спускалась по ступенькам крыльца и держалась за перила. Но вскоре поскользнулась и упала, что послужило причиной перелома левой руки.

Сотрудники «Меандр Люкс» не очистили ото льда и снега лестницу, также отсутствовали специальные покрытия против скольжения. Роспотребнадзор Югры обратился в суд с иском к юридическому лицу по факту оказания услуги ненадлежащего качества.

Суд удовлетворил требования. Не согласившись с этим решением «Меандр Люкс» подало апелляцию. Но суд оставил решение без изменения. Потребителю компенсировали 40 тысяч рублей материального ущерба и более двух тысяч рублей морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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