В Когалыме проводят проверку по факту обнаружения обглоданного собаками трупа мужчины

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:07:43+03:00

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Следственный отдел следкома Югры проводит проверку по факту обнаружения тела человека в городе Когалыме. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что 3 января 2020 года в районе дачного массива по улице Южная в Когалыме обнаружили труп мужчины. В данный момент следователями проводится процессуальная проверка. Она поможет установить точную причину смерти мужчины.

- Заявление о пропаже мужчины в полицию в середине ноября 2019 года подала его супруга. Известно, что он часто злоупотреблял спиртными напитками. Рядом с обглоданным телом находились документы и личные вещи, - сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Также напомним о жутком случае с участием собаки в Югре, случившемся в октябре 2019 года. Тогда запертый в гараже бойцовский пес от голода съел вторую собаку.

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ИСТОЧНИК KP.RU