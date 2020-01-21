2020-01-21T11:47:45+03:00
Здоровье

Для хронических сердечников Югры открыли первый в регионе кабинет наблюдения

Специалисты рекомендовали тиражировать эту практику
Руслан Савинов
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Для хронических сердечников Югры открыли первый в регионе кабинет наблюденияДля хронических сердечников Югры открыли первый в регионе кабинет наблюденияФото: pixabay.com
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Около сотни югорчан оценили преимущества нового формата взаимодействия с врачом в окружном кардиологическом диспансере. По информации регионального департамента здравоохранения там открыли первый кабинет наблюдения людей с хронической сердечной недостаточностью.

- Первым этапом стало открытие в кардиодиспансере отделения для лечения больных. Следующий шаг - амбулаторный специализированный прием для данной категории пациентов. Цель такого подхода - обеспечение преемственности лечебного процесса между поликлиникой и стационаром, - пояснила главврач окружного кардиоцентра Ирина Урванцева.

По мнению специалистов, подобные кабинеты должны быть открыты при региональных сосудистых центрах и многопрофильных больницах. Постоянное наблюдение пациентов позволит не допускать проявления острого состояния болезни.

Добавим, что хроническая сердечная недостаточность – это уменьшение насосной функции миокарда, в результате которого снижается кровоснабжение жизненно важных органов. Клинические проявления - слабость, быстрая утомляемость, отеки. В ХМАО 14 тысяч человек страдают этим недугом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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