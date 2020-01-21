В исправительных учреждениях Югры осужденные окунулись в купели

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:37:54+03:00

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Праздничные богослужения в честь праздника Крещения прошли во всех православных храмах исправительных учреждений ХМАО. Как сообщила пресс-служба УФСИН Югры, в сургутской исправительной колонии №11 прошли наиболее массовые богослужения.

Настоятель православного храма протоиерей Георгий Кошелев совершил чин великого освящения воды. Возле церкви была оборудована крещенская купель, в которой приняли таинство крещения шесть осужденных.

- Теперь вы православные христиане, и зло не сможет вас одолеть, если, конечно, вы сами, поддавшись искушению, не откроете врагу двери. Отныне вы можете полноправно участвовать в церковных таинствах, получать через них помощь божию и укрепляться в своей вере, - напутствовал священник вновь крещеным.

В исправительной колонии строго режима №11 такие крещенские купания проходят ежегодно. В этот раз ледяной водой очистились несколько десятков осужденных.

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ИСТОЧНИК KP.RU