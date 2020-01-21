21 Янв. 2020 2020-01-21T11:26:38+03:00

Накануне воришек в Югре интересовали ноутбуки и бензопилы Фото: pixabay.com

Всего случилось четыре кражи

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За минувшие сутки в Югре произошло четыре кражи. Подробности случившихся преступлений сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Так, в Нягани ранее судимый за имущественное преступление 54-летний подозреваемый проник в вагон-бытовку. Вагон расположен на территории строительной площадки по улице Киевской. Оттуда он похитил бензопилу и сварочный аппарат. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем оперативники Сургута установили 21-летнего подозреваемого в краже. Из квартиры дома по проспекту Комсомольскому он похитил ноутбук сверстника. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей Ханты-Мансийского автономного округа, всего зарегистрировано сорок преступлений. Из них раскрыто 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU