Накануне воришек в Югре интересовали ноутбуки и бензопилы
За минувшие сутки в Югре произошло четыре кражи. Подробности случившихся преступлений сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Так, в Нягани ранее судимый за имущественное преступление 54-летний подозреваемый проник в вагон-бытовку. Вагон расположен на территории строительной площадки по улице Киевской. Оттуда он похитил бензопилу и сварочный аппарат. Возбуждено уголовное дело.
Тем временем оперативники Сургута установили 21-летнего подозреваемого в краже. Из квартиры дома по проспекту Комсомольскому он похитил ноутбук сверстника. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По данным правоохранителей Ханты-Мансийского автономного округа, всего зарегистрировано сорок преступлений. Из них раскрыто 25.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU