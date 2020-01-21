Труп мужчины обнаружили в квартире в Нягани

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:20:00+03:00

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Жуткую находку обнаружили спасатели в квартире в Нягани. Подробности сообщили представители «Центроспас-Югории».

Спасатели выезжали на вызов в жилой дом на улице Речная. Их вызывали для деблокирования входной двери. При помощи специального оборудования сотрудники «Центроспас-Югории» обеспечили доступ полицейским в квартиру. Внутри стражи порядка обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, человек умер естественной смертью.

Напомним, в Сургуте в октябре 2019 года нашли в подъезде жилого дома труп с раной на шее. Как оказалось, рана была медицинской: там подсоединяли катетер. Дальнейшее расследование показало, что смерть не была насильственной.

Также на кануне спасатели выезжали на 138 километр автодороги Сургут-Ноябрьск, где произошел обвал карьера и засыпало человека. По пути следования к месту вызова, спасателям поступила команда «отбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU