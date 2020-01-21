Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей
В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась жительница с сообщением о том, что стала жертвой экстрасенсов. Подробности «мистического» дела сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Как стало известно, несколькими месяцами ранее женщина нашла в интернете сайт с услугами экстрасенсов. Ее заинтересовали предложениями ясновидящих. Доверчивая дама позвонила по указанному номеру и попросила проконсультировать ее. Аферисты убедили ее, что она поражена сильнейшей порчей.
Для проведения обряда очистки злоумышленники потребовали с женщины деньги. Она перевела на указанный ими счет 485 тысяч рублей. Позднее аферисты перезвонили и потребовали произвести оплату еще раз. После отказа от них поступила угроза переадресовать проклятие на всех родственников. Это сработало: испугавшись, она осуществила очередной перевод.
В надежде снять порчу и не получить новую она рассталась с полтора миллионами рублей. В данный момент полицейские проводят оперативные мероприятия для установления злоумышленников.
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Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU