2020-01-21T10:34:10+03:00
Общество

Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей

Аферисты внушили ей страх мнимой порчи
Руслан Савинов
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Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублейЖительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублейФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась жительница с сообщением о том, что стала жертвой экстрасенсов. Подробности «мистического» дела сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Как стало известно, несколькими месяцами ранее женщина нашла в интернете сайт с услугами экстрасенсов. Ее заинтересовали предложениями ясновидящих. Доверчивая дама позвонила по указанному номеру и попросила проконсультировать ее. Аферисты убедили ее, что она поражена сильнейшей порчей.

Для проведения обряда очистки злоумышленники потребовали с женщины деньги. Она перевела на указанный ими счет 485 тысяч рублей. Позднее аферисты перезвонили и потребовали произвести оплату еще раз. После отказа от них поступила угроза переадресовать проклятие на всех родственников. Это сработало: испугавшись, она осуществила очередной перевод.

В надежде снять порчу и не получить новую она рассталась с полтора миллионами рублей. В данный момент полицейские проводят оперативные мероприятия для установления злоумышленников.

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Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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