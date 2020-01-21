21 Янв. 2020 2020-01-21T09:48:26+03:00

«Тойота» и «ВАЗ» не поделили улицу Набережную в Нефтеюганске. Фото госавтоинспекции Югры.

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Накануне в ХМАО произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В них получили травмы четыре человека. Как отметили в пресс-службе госавтоинспекции Югры, наиболее примечательным стало ДТП в Нефтеюганске.

В 12:00 на улице Набережная в Нефтеюганске 73-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Рав 4», по предварительным данным, выезжал с прилегающей территории. Он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с другим автомобилем, «ВАЗ 2114». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ» получил травмы.

Добавим, всего на территории ХМАО сотрудники ГИБДД за вчерашний день задержали восемь водителей за управление авто в состоянии опьянения, троих – за повторное вождение в нетрезвом виде. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности.

Также госавтоинспекция Югры напомнила, что зимой особенно опасно совершать резкие маневры в виде обгона и перестроения. Они могут привести к потере контроля над транспортным средством.

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ИСТОЧНИК KP.RU