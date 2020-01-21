Сургутянка испортила краской дорогую куртку в снежном городке

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:29:25+03:00

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Жительница Сургута пожаловалась на то, что в снежном городке на проспекте Мира, 13 испортила дорогую куртку. Свою жалобу она разместила на портале «Твой Сургут», где обратилась к коммунальщикам и горожанам.

Сургутянка гуляла с дочкой в снежном городке, прислонилась к стене и поняла, что одежда безнадежно испорчена.

- Мы зашли в снежный городок, чтобы сфотографироваться. Я присела и спиной случайно задела стенку, после чего обнаружила, что вся спина обрывками окрасилась в зеленый цвет. После чего провела по покрытию пальцем, чтобы проверить. И весь палец измазался этой краской. И теперь моя зимняя парка, которую я покупала за 42 тысячи рублей, пришла в негодность, так как эта краска ничем не оттирается. Я осталась зимой без одежды… Хочу предупредить всех жильцов, чтобы такого ни с кем не повторилось! Городок все еще стоит и никаких предупреждающих табличек тоже не появилось, - написала женщина.

В ответ власти сообщили, что дефекты покраски будут устранены. Также ей указали, что претензии по испорченной куртке необходимо предъявлять управляющей компании.

Напомним, что портал «Твой Сургут» создан с целью оперативного реагирования на проблемы и конструктивного диалога между жителями Сургута и органами местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU